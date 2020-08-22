FT: Лихтенштейн обратился в ЕСПЧ, требуя от Чехии возврата отнятых в 1945 году земель

ТАСС, 22 августа. Лихтенштейн обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя, чтобы Чехия вернула земли, конфискованные Чехословакией в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

Как отмечает издание, речь идет о территории, площадь которой более чем в 10 раз превышает размеры самого Лихтенштейна. На землях, принадлежность которых пытается оспорить княжество, расположены два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО: замки Леднице и Валтице.

"Отчуждение без компенсации неприемлемо", - заявила газете министр иностранных дел княжества Катрин Эггенбергер. В свою очередь, замглавы МИД Чехии Мартин Смолек сказал, что, согласно предварительной позиции его страны, жалоба не должна рассматриваться в ЕСПЧ, так как до этого суд не занимался спорами, начавшимися до вступления в силу в 1953 году Европейской конвенции по правам человека. По информации Financial Times, ситуация вокруг указанных территорий существует более 70 лет.

Согласно опубликованному ранее на сайте суда коммюнике, "19 августа 2020 года правительство Лихтенштейна подало в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против Чешской Республики". В заявлении Лихтенштейна утверждается, что права его граждан "были нарушены в имущественных спорах". В ЕСПЧ пояснили, что это дело касается жалобы правительства Лихтенштейна о классификации государством-ответчиком граждан княжества как лиц с немецким гражданством "с целью применения указов президента Республики 1945 года (также известных как Декреты Бенеша), которые, среди прочего, разрешили конфисковать имущество, принадлежащее всем этническим немцам и венграм после Второй мировой войны".

"Правительство Лихтенштейна ссылается в своих жалобах на два судебных процесса, касающихся собственности в Чешской Республике, один из которых был возбужден против Фонда князя Лихтенштейна, который унаследовал все имущество, принадлежащее покойному князю Францу Иосифу II", - указали в суде. Второй процесс связан с 33 отдельными делами граждан Лихтенштейна, в том числе главы государства князя Ханса-Адама II.

"Чешская Республика подтвердила право собственности на имущество в этих случаях, - пояснили в суде. - По данным правительства Лихтенштейна, одно из дел было завершено в пользу Чешского государства решением Конституционного суда Чешской Республики в феврале 2020 года".