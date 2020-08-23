AP: Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты в штате Луизиана

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы для регистрации кандидатом в президенты США в штате Луизиана. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (AP).

По его данным, рэпер предоставил необходимые документы в минувшую пятницу. Он намерен представлять партию BDY (Birthday Party, что можно перевести и как "Партия дня рождения", и как "Вечеринка по случаю дня рождения"). Помимо него, к 16:30 пятницы (00:30 мск субботы), что являлось крайним сроком для подачи документов на регистрацию кандидатом в Луизиане, соответствующую заявку подали еще 10 человек.

AP подчеркивает, что желающим зарегистрироваться кандидатом в президенты в Луизиане не обязательно собирать подписи избирателей с свою поддержку, что предусмотрено законодательством большинства американских штатов. Для регистрации необходимо лишь собрать пакет документов и оплатить пошлину в размере $500.

Ранее Уэст в интервью журналу Forbes признал, что его участие в выборах президента США обречено на провал. При этом артист не стал отрицать того, что он, по сути, отбирает голоса афроамериканцев у бывшего вице-президента США и кандидата на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена и снижает его шансы на победу. Ранее музыкант успешно зарегистрировался кандидатом в штатах Арканзас, Колорадо, Юта, Оклахома и Вермонт.

4 июля Уэст написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты США. 8 июля в интервью Forbes исполнитель уточнил, что собирается участвовать в президентских выборах в США в текущем году в качестве независимого кандидата. Уэст отметил, что больше не поддерживает действующего американского лидера Дональда Трампа, сторонником которого был последние годы.

Очередные выборы президента США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от демократов будет Байден, от республиканцев - Трамп.