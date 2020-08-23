Участники митинга оппозиции в Минске покинули площадь Независимости

Людей на площади не осталось, сообщает корреспондент ТАСС с места события. В свою очередь, большая колонна машин спецтехники силовиков, в том числе с бойцами ОМОН, и автобусы с военными последовали из центра Минска по проспекту Независимости на базу в городском районе Уручье.

Митинг оппозиции на проспекте Независимости был запланирован на 14:00 воскресенья (совпадает с мск). Люди с бело-красно-белой символикой примерно за полтора часа до этого начали формировать колонны в районах Минска и выдвигаться в сторону центра. После продолжавшейся более двух часов мирной акции десятков тысяч человек на площади ее участники выдвинулись по проспекту Независимости к стеле "Минск - город-герой", находящейся в 2 км. Там также прошла непродолжительная акция, после чего часть протестующих отправилась к площади Государственного флага и резиденции президента, другая часть - вернулась на площадь Независимости, некоторые люди вовсе покинули акцию протеста.