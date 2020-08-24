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Пандемия COVID-19

Власти США разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов для лечения COVID-19

Они пришли к выводу о том, что такой метод лечения может быть эффективен и что "его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски"

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов. Об этом говорится в документе, распространенном в воскресенье ведомством.

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"Сегодня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов выдало экстренное разрешение на использование экспериментального [метода] переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19", - отмечается в тексте. Ведомство подчеркивает, что пришло к выводу о том, что такой метод может быть эффективен и что "его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски".

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в США зафиксировано более 5,69 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 176 645 человек.

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СШАПандемия COVID-19
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