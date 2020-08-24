Белорусская оппозиция призвала граждан отзывать депутатов из местных советов и парламента

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Член Координационного совета Максим Знак призвал граждан страны в сложившейся ситуации использовать законные мирные формы протеста, в том числе путем отзыва депутатов местных советов и парламента страны.

"Сегодня каждый гражданин Белоруссии может использовать множество законных мирных действий. Например, один законный способ - процедура отзыва депутатов парламента и местных советов, - сказал он. - Парламентарий должен высказывать свою позицию, чтоб разрешить сложную ситуацию. Любой гражданин, который утрачивает доверие к депутату, может организовать его отзыв".

Знак признал, что процедура отзыва депутатов довольно сложна. "У нас избирательное законодательство вообще непростое. Но если путь сложный, это не значит, что по нему не надо идти", - заявил он.

Перечисляя этапы, из которых состоит процедура отзыва, представитель оппозиции отметил, что начинать надо со сбора 150 подписей в округе.

Кроме того, по словам члена Координационного совета, есть множество других "законных правомерных инициатив".