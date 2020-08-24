Госсекретарь СБ Белоруссии не видит пользы от "машущих флажками" бывших соотечественников

"Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые "несогласные и протестующие" восхищаются в Telegram-каналах по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси. Причем любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель, ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический "патриотизм" вдруг вспыхивает, когда попросят", - отметил госсекретарь Совбеза.

В связи с этим Равков обратился с рядом вопросов к гражданам страны, которые умиляются "заграничным подпрыгиваниям". "Вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу?" - спросил Равков. "Сейчас на меня закричат: "Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!" И это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции", - призвал соотечественников госсекретарь Совбеза Белоруссии.