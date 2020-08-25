Глава Гонконга осудила медиков, критикующих идею массового тестирования на коронавирус

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 августа. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам осудила представителей медицинских кругов, которые начали критиковать идею массового тестирования на коронавирус, которое планируется провести при поддержке центрального правительства КНР. Она во вторник в беседе с журналистами назвала их выпады "политически мотивированными". Гонконгский лидер призвала экспертов в области здравоохранения быть более ответственными в своих высказываниях.

Программа добровольного тестирования всего населения этого специального административного района Китая на коронавирус начнется 1 сентября и продлится две недели. В правительстве ожидают, что этими услугами воспользуются порядка 5 млн из 7,5 млн местных жителей, что позволит выявить и изолировать бессимптомных носителей вируса. Помощь в этой программе окажет команда медиков из материкового Китая.

Однако некоторые эксперты усомнились в эффективности, целесообразности и безопасности такой идеи. В частности, специалист по респираторным заболеваниям доктор Лян Чичиу из Медицинской ассоциации Гонконга заявил, что эта программа способна выявить лишь около трети инфицированных и создаст "ненужные скопления людей" в пунктах взятия проб.

Кэрри Лам не согласилась с мнением о том, что связанные с этим масштабным мероприятияем риски будут такие же высокие, как и в случае с выборами в законодательный совет, которые должны были состояться 6 сентября, но были перенесены на год. Она отметила, что тестирование растянется на 14 дней и предполагает онлайн-бронирование, чтобы избежать очередей.

В последние три недели эпидемическая ситуация в Гонконге улучшилась: число ежедневных случаев заражения коронавирусом не превышало 100. 24 августа было выявлено всего девять заболевших, что стало минимальным приростом с начала июля. Тем не менее, власти пока не спешат снимать ограничительные меры. В мегаполисе остаются закрытыми спортзалы, бассейны, бары, пляжи, ночные клубы, кинотеатры, местный "Диснейленд", с ограничениями работают рестораны.