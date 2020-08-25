Конституция Белоруссии не позволяет общественным органам пересматривать итоги выборов

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Конституция Белоруссии не дает право общественным органам и организациям пересматривать итоги президентских выборов, в связи с чем создание Координационного совета оппозиции в этих целях не отвечает основному закону республики. Об этом во вторник заявил председатель Конституционного суда (КС) республики Петр Миклашевич, слова которого приводит агентство БелТа.

"Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном конституцией и в избирательным законодательстве, является неконституционным. Конституционный суд обращает внимание, что необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности" , - сказал он.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщили, что задачей совета будет обеспечение трансфера власти. В прошедший четверг Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти, члены президиума совета поочередно вызываются в Следственный комитет в качестве свидетелей по этому делу.