В Европарламенте нашли геополитическое значение в произношении фамилии Тихановской

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Депутаты Европарламента завершили во вторник экстренные слушания по Белоруссии в Комитете по иностранным делам обсуждением вопроса, как произносить фамилию экс-кандидата на пост президента страны Светланы Тихановской.

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в конце дискуссии взял слово и потребовал от своих коллег произносить фамилию Тихановской в стенах Европарламента на польский манер: "Тихановска".

По его мнению, это соответствует правильному белорусскому произношению этой фамилии. "Когда иностранцы произносят на русский манер - "Тихановская", - сказал Сариуш-Вольский, сделав ударение на букве "я", - они фактически признают, что Белоруссия входит в российскую сферу интересов, белорусы очень плохо реагируют на это".

После этого председательствующий на слушаниях глава комитета Дэвид Макаллистер (евродепутат от ФРГ) попросил уточнить, надо ли произносить эту фамилию "Чихановска" в силу особенностей ее написания на латинице, на что Сариуш-Вольский заявил, что первая буква в этом слове все же "т".

На белорусском языке фамилия экс-кандидата в президенты Белоруссии произносится "Тиханоуская".

Она сама также приняла участие в слушаниях, зачитав депутатам по видеосвязи заявление на английском языке. Экс-кандидат в президенты Белоруссии утверждала, что протесты в республике не носят "ни пророссийского", ни "проевропейского" характера, а все протестующие борются за демократию и новые выборы. На вопросы депутатов она отвечать не стала.