Адвокаты Младича потребовали оправдания своего подзащитного по апелляции

ГААГА, 25 августа. /ТАСС/. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов должна оправдать бывшего командующего армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича. Об этом заявил во вторник в суде адвокат Драган Иветич, представляющий интересы Младича.

В ходе своего выступления перед судьями, продолжавшегося в общей сложности более трех часов, Иветич вместе со своей помощницей Петой-Луи Баготт представил доказательства того, что судебная палата допустила ряд ошибок, которые привели к признанию Младича виновным и вынесению пожизненного приговора. "Мы представили юридические доказательства и факты. Мы признаем, что любые незаконные убийства в Сребренице, не имеющие отношения к вооруженным столкновениям, должны быть осуждены, - отметил он. - Но они не имеют никакого отношения к Младичу". По убеждению адвокатов, судебная палата также ошиблась, отказавшись проводить необходимые анализы, учитывать выводы ряда экспертов и заслушивать некоторых свидетелей.

Учитывая все вышесказанное, у защиты, подчеркнул Иветич, есть все основания полагать, что ошибки привели к безосновательному обвинению и "что Младич должен быть оправдан".

Апелляционные слушания по делу Младича начались в Гааге во вторник. В связи с пандемией коронавируса некоторые судьи участвуют в заседании посредством видеосвязи. Все присутствующие в зале суда находятся в масках. Кроме того, график слушаний скорректирован и предусматривает более длительные перерывы с тем, чтобы проводить дезинфекцию помещений. Вслед за защитой свои аргументы должна представить прокуратура. Слушания должны завершится в среду, 26 августа.

Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в МОМУТ - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Защита требует исправить все ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты попросили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура, она потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.