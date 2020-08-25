Эксперт назвал ошибкой игнорирование демократами в США внешнеполитической повестки

ВАШИНГТОН, 25 августа. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Игнорирование Демократической партией США в ее предвыборной программе внешнеполитической повестки, в частности вопросов контроля над ядерными вооружениями, является трагической ошибкой, особенно со стороны прогрессивного крыла. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор истории и директор института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

"Мое самое большое разочарование относительно съезда Демократической партии заключается в том, что не было практически никаких обсуждений ядерных вопросов. У меня такое впечатление, что ядерная тематика стала для демократов новым запретным словом. Они должны жестко критиковать [президента США Дональда] Трампа и его сторонников по этой тематике, но вместо этого они будто язык проглотили. И это касается даже прогрессивного крыла. Трамп в ядерной сфере, как Нерон, играет на скрипке, пока горит Рим, а демократы держат для него листы с нотами и переворачивают страницы", - убежден эксперт.

"Прогрессивное крыло партии сфокусировалось практически полностью на внутриполитических вопросах. Это трагическая ошибка. Главные жизненные угрозы, с которыми мы сталкиваемся, - это ядерная война и изменение климата", - считает Кузник.

По его мнению, демократы в настоящий момент в своей внешнеполитической программе по сути не сильно отличаются от республиканцев.

"Демократов также поддерживают элементы внутри военно-промышленного комплекса, и они с неохотой идут на действительное сокращение военных расходов. Они так же сильно поддерживают американскую "империю баз", как и республиканцы, и они так же сильно поддерживают нескончаемые войны Америки. Хиллари Клинтон и [нынешний кандидат в президенты США от Демократической партии] Джозеф Байден в этом отношении среди тех, на ком лежит наибольшая вина", - уверен профессор.

Избиратели смещаются влево

Кузник считает, что Демократическая партия США глубоко разделена между центристским истеблишментом и молодым прогрессивным крылом, при этом сами ее избиратели уверенно смещаются в своих взглядах влево.

"Демократическая партия глубоко разделена. Партию все еще контролирует центристский истеблишмент, который стремится подстроиться под запросы Уолл-стрит, крупных фармацевтических компаний, а также военных подрядчиков. Хотя американская общественность в целом уверенно смещается влево, и все больше молодых американцев, согласно опросам, поддерживают движение Black Lives Matter и предпочитают капитализму социализм, руководство партии в намного большей степени является консерваторами", - сказал он.

"Это в особенности проявляется в отношении внешней политики и в меньшей степени - в отношении внутренней. В том, что касается внутренней политики, платформа достаточно прогрессивная, хотя в ней нет поддержки Medicare For All (система бесплатного государственного здравоохранения, предложенная сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом - прим. ТАСС) или системы здравоохранения с одним плательщиком (при которой расходы покрываются единой государственной системой - прим. ТАСС). Но во внешней политике она все еще достаточно консервативная", - убежден Кузник.

Профессор также прокомментировал слова президента США республиканца Дональда Трампа, который заявлял, что предвыборной кампанией его соперника на выборах демократа Джозефа Байдена фактически управляет Сандерс, который был его противником в ходе прошедших праймериз (первичных выборов). Нынешний хозяин Белого дома называл демократического социалиста Сандерса "боссом Байдена" и утверждал, что он фактически и писал программу партии, за счет чего увел ее далеко влево. "То, что он говорит по поводу платформы демократов, нельзя воспринимать всерьез", - уверен эксперт. По его мнению, съезд наглядно продемонстрировал, что левое крыло партии "в целом заставили замолчать". "Для меня ясно, что командовали люди Байдена, а не прогрессивное крыло", - добавил он.

По словам Кузника, из связки кандидатов в президенты и вице-президенты США Джозефа Байдена и Камалы Харрис именно Харрис, судя по всему, больше склоняется к прогрессивной повестке. "Харрис может быть более открытой к прогрессивным взглядам, но это нам еще предстоит увидеть. Ее послужной список в роли прокурора не внушает энтузиазма", - сказал он.

Предвыборную программу могут проигнорировать

Как отметил профессор, программа партии имеет скорее символическое значение, так что в случае победы Байдена на выборах про нее могут и вовсе забыть. "Кандидаты практически никогда не ограничены ими [программами] в своих действиях, и они часто игнорируют их, когда занимают свой пост", - констатировал он.