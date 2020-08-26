Ким Чен Ын собрал Политбюро ЦК для обсуждения пандемии и последствий тайфуна

"На встрече определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна в связи с тем, что в период с 26 по 27 августа все регионы Кореи <...> пострадали от сильного тайфуна", - говорится в сообщении агентства.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) для обсуждения борьбы с распространением коронавируса и последствий тайфуна. Об этом в среду сообщает агентство ЦТАК .

Особое внимание участники встречи уделили защите жителей пострадавших провинций от стихии и минимизации ущерба сельскому хозяйству, передает ЦТАК.

Отмечается, что на заседании также обсуждались "некоторые недостатки карантинных мер", введенных для противодействия распространению пандемии коронавируса. Политбюро приняло ряд решений по борьбе с этими недостатками и усилению защиты от распространения инфекции.

С конца июля на севере Корейского полуострова продолжались проливные дожди, а 6 августа через территорию КНДР прошел тайфун. Наибольший урон нанесен центральным и южным провинциям. Как сообщает со ссылкой на СМИ народно-демократической республики газета Choson Sinbo, издающаяся в Японии при поддержке Ассоциации корейских граждан, в стране для борьбы со стихией мобилизовано руководство всех провинций, а также привлечены сотрудники Минсельхоза и военнослужащие Корейской народной армии. Власти страны ожидают новых ударов стихии.

С конца января Пхеньян принял срочные меры по защите от распространения коронавируса, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина. По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.