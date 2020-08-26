Младич заявил, что считает пожизненный приговор несправедливым

ГААГА, 26 августа. /ТАСС/. Бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич считает ошибочным вынесенный ему приговор о пожизненном заключении. Соответствующее заявление он сделал в среду, обращаясь к судьям в завершение проходивших в Гааге апелляционных слушаний.

В начале своего выступления Младич обрушился с резкой критикой в адрес НАТО и заявил, что придерживается невысокого мнения о трибунале, который "является инструментом западных стран, которые дуют в одну и ту же дудку с момента падение Берлинской стены". "Права ли судебная палата, которая приговорила меня к пожизненному заключению? - задался вопросом генерал. - Нет, она не права. Судьи защищали не правду, они защищали Нидерланды и голландских миротворцев (которые отвечали в 1995 году за оборону Сребреницы, но не смогли предотвратить массовое убийство около восьми тысяч боснийских мусульман - прим. ТАСС)".

"Я не защищаю себя, - продолжил он. - Я человек, который был профессиональным военным всю свою жизнь. Я работал в мирное и военное время в соответствии с законами своей страны, которая была уничтожена союзниками по НАТО. Я не начинал эту войну и не строил планов атаковать Югославию".

Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечности и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года).

Апелляционные слушания по делу прошли в Гааге 25-26 августа. В их ходе защита потребовала исправить ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем десяти пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты предложили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура, которая потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

Закрывая слушания, председательствующий судья Приска Ньямбе сказала, что дата оглашения решения будет установлена позднее. Ожидается, что свой вердикт апелляционная палата вынесет не ранее 2021 года.