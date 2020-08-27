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Пандемия COVID-19

СМИ: КНДР укрепляет контроль на границе с Китаем

По данным радио RFA, военные получили право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе на расстояние одного километра

СЕУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Власти КНДР ужесточили контроль на границе с Китаем, дав военным право стрелять на поражение в любого человека, приблизившегося к границе на расстояние одного километра. Эта мера направлена на предотвращение проникновения на территорию страны коронавируса нового типа, сообщает в четверг радио RFA, ссылаясь на источник в провинции Хамгён-Пукто в КНДР.

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"Полиция города Хверён опубликовала предупреждение от имени министерства общественной безопасности, в котором говорится, что коронавирус распространился везде, кроме КНДР, и что враги пытаются занести его в народную республику через границы", - отмечает RFA. По данным радиостанции, особые меры действуют вдоль всей границы с Китаем, которая имеет протяженность более 1,4 тыс. км.

Другой источник подтвердил RFA, что военнослужащим в этих районах раздали боевые патроны

Граница с соседней КНР, проходящая по реке Амноккан (Ялуцзян), всегда охранялась довольно слабо, чем на протяжении десятилетий пользовались перебежчики и контрабандисты. После начала пандемии в январе КНДР закрыла свои рубежи. Ряд зарубежных СМИ сообщал, что на помощь пограничникам были направлены бойцы подразделений спецназа Корейской народной армии.

По официальным данным, в стране до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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КНДРКитайПандемия COVID-19
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