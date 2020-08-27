СМИ: в "Белазе" опровергли информацию о забастовке на заводе 26 августа

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Заместитель генерального директора по информационной и идеологической работе белорусского завода "Белаз" Станислав Якубович опроверг информацию о забастовке рабочих 26 августа. Неизвестные активисты присоединились к возвращавшимся домой со смены сотрудникам предприятия, чтобы создать видимость массового протеста, заявил он.

Как сообщает телеканал СТВ, в среду в сети появилась ложная информация о якобы бастующих работниках жодинского "Белаза".

"Белорусский автомобильный завод работает в штатном режиме. Сегодня [в среду] после окончания первой смены группа неизвестных людей подошла к центральной проходной с видео- и фотоаппаратурой с целью смешаться с нашими работниками и сделать, наверное, для себя эффектные снимки", - сказал он в эфире программы Новости "24 часа" на телеканале СТВ.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил видео, на котором видна "достаточно длинная" колонна якобы протестующих сотрудников "Белаза".

ОАО "Белаз" - один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, занимает порядка 30% мирового рынка. Также выпускает и другое оборудование для горнодобывающих отраслей. Головное предприятие "Белаз-холдинга" расположено в Жодино (Минская область). В начале 2010-х годов планировалось, что "Белаз" первым из крупных белорусских государственных предприятий выведет свои акции на международную биржу, однако этого так и не произошло, компания остается полностью государственной. Выручка в 2019 году - $782 млн, чистая прибыль - $122 млн. Численность персонала - 11,2 тыс. человек.