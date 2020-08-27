Суд Киева отказался передать российский танкер NEYMA украинским властям

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева отказался передать в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины российский танкер NEYMA, который якобы блокировал Керченский пролив при задержании украинских кораблей, нарушивших государственную границу России в ноябре 2018 года. Соответствующее постановление опубликовано в четверг в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд отметил, что украинские правоохранители не заручились согласием российского владельца судна на реализацию его имущества или передачу в управление АРМА.

Танкер был задержан украинскими силовиками в июле 2019 года на реке Дунай в порту Измаил. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), именно этот танкер использовался российскими пограничниками для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018 года, когда были задержаны три украинских военных корабля с моряками. В январе 2019 года танкер был перепродан владельцем другой российской компании, поэтому судно "NIKA SPIRIT" изменило название на NEYMA.

СБУ просила суд передать его в управление АРМА, мотивируя это поддержанием технического состояния корабля и его стоимости, однако суд эту просьбу отклонил. Сейчас NEYMA находится на территории предприятия "Дунайсудоремонт" в Измаиле.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного обмена групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Украине были возвращены также три военных корабля.