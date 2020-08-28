В Минске задержан член Координационного совета оппозиции Виталий Кривко

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Член Координационного совета белорусской оппозиции Виталий Кривко задержан в пятницу в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

"Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико, был задержан сегодня вечером неизвестными людьми", - отметили в пресс-службе.

ТАСС пока не располагает комментарием правоохранительных органов по данному факту.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти требуют прекратить незаконные акции.