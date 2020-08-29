Чувства верующих могут стать ключевым фактором на парламентских выборах в Черногории

БЕЛГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Предстоящие парламентские выборы в Черногории станут своеобразным феноменом в политической жизни страны. В отличие от предыдущих народных волеизъявлений 30 августа люди будут отдавать свои голоса не столько по политическим убеждениям, сколько исходя из своих религиозных взглядов. Церковный вопрос объединил многих традиционных оппонентов и даже отодвинул на второй план споры о национальной идентичности, которые десятилетиями раздирали балканскую республику.

Церковный вопрос

Традиционные политические симпатии черногорского общества переформатировали гонения власти на Сербскую православную церковь (СПЦ), прихожанами которой являются 75% населения. Президент страны Мило Джуканович неоднократно обвинял СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявлял, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял предложенный президентом закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который дает право государству изъять церковную собственность СПЦ, а это более 650 святынь, включая почитаемый в православном мире монастырь Острог.

Принятие парламентом закона, а потом его поспешное утверждение президентом вызвали бурю негодования верующих, для многих из которых религия оказалась важнее политических взглядов. По всей Черногории начались протесты невиданных для страны масштабов. В стране с населением 620 тыс. человек на улицы выходило по 250-350 тыс. граждан. Акции носили мирный характер и проходили в форме крестных ходов (литий) и молебнов.

Поначалу власть была шокирована размахом протеста и воодушевлением его участников. Однако эпидемиологическая ситуация заставила православную церковь призвать верующих не выходить на протестные акции до улучшения обстановки. Власть воспользовалась пандемией и после передышки попыталась задавить протесты силовыми методами.

Однако момент применения силы атеист Джуканович выбрал чрезвычайно неудачно. Он пришелся на 12 мая - день наиболее почитаемого в стране святого Василия Острожского. Обычно в этот день на богомолье в монастырь Острог собирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией подъезды к монастырю были заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче.

За проведение богослужения в ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала одного из духовных лидеров страны - молодого и активного епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. Когда на следующий день, 13 мая, полиция объявила о задержании епископа на 72 часа, по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В Никшиче (втором по величине городе страны), а также в городе Приеполе полицейский спецназ применял слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. В результате беспорядков, по данным Управления полиции Черногории, пострадали свыше сотни правоохранителей и граждан, включая детей.

В итоге силовая попытка решения вопроса привела к росту числа участников акций, которые продолжались в разных форматах, несмотря на вторую волну коронавируса в стране.

Экономическая ситуация

Помимо глубокого общественного недовольства церковной политикой правящего в Черногории правительства серьезное влияние на предстоящие выборы окажет тяжелая экономическая ситуация. Разворот Черногории на Запад привел к значительной потере туристов из России и Сербии. В условиях кризиса, вызванного коронавирусом, западные туристы отказались ехать в эпидемиологически неблагополучную Черногорию, а открытие границ для россиян и сербов запоздало. Туристическая отрасль страны не выдержала кризиса, что нанесло удар по традиционному электорату правящей Демократической партии социалистов Черногории.

Экономика страны в последние десятилетия строилась исключительно на доходах от туризма, поэтому экономический кризис ударил по государству особенно остро.

Позиция власти

Тем не менее находящийся у власти 30 лет Мило Джуканович не намерен сдаваться. Для президента, которого политические противники многократно обвиняли в коррупции, связях с мафией, превращении страны в криминальный клан, зарабатывающий контрабандой наркотиков и сигарет, поражение на выборах неминуемо приведет к уголовному преследованию. Вместе с ним за решеткой, вероятно, окажется и его ближайшее окружение. Поэтому руководство страны заявило о своей решимости "до конца бороться за существование независимой Черногории".

Джуканович назвал оппозицию и православное духовенство "пехотой великосербской экспансии". В свою очередь премьер страны Душко Маркович пообещал после выборов "очистить страну от всех чужеродных элементов", а "церковников загнать в монастыри".

Кроме того, власти начали подготовку инсценировки "госпереворота" и "покушения" на Джукановича. Подобная технология уже спасала правящую партию на выборах 2016 года, а самого Джукановича - на президентских выборах 1997 года. За пять дней до выборов главный спецпрокурор Черногории Миливое Катнич напомнил о предпринятой в 2016 году в стране "попытке госпереворота" и заявил, что в республике "до сих пор существуют группировки, выступающие за экстремизм и радикализм, которые при определенных выборных событиях вышли бы и объявили победу". Высказывания прокурора поддержали другие силовики, обозначив примерные планы черногорского руководства в случае проигрыша на выборах.

Позиция оппозиции

Оппозиционные партии Черногории вышли на выборы тремя списками. Наиболее крупное объединение оппозиционных партий под названием "За будущее Черногории" возглавил профессор информатики Университета Подгорицы Здравко Кривокапич. Как заявил в комментарии ТАСС Кривокапич, он пришел в политику "чтобы защитить церковь и святыни". Всего за три недели с момента вступления в предвыборную гонку Кривокапич стал самым популярным политиком в стране, что дает его коалиции серьезные шансы на успех.

"Согласно последним данным, мы пользуемся поддержкой 30,4% избирателей, наш предполагаемый результат - около 34%, что позволит нам обойти правящую партию. Первым делом мы отменим бесчестный закон, направленный против православия. Стремление создать раскольническую церковь в Черногории привело к падению поддержки власти и росту поддержки оппозиции, а те, кто не слушает народ, должны покинуть политическую сцену", - заявил Кривокапич агентству. По его словам, в случае победы оппозиция восстановит дружеские отношения с Россией и продолжит свое движение в ЕС, которое буксует уже восемь лет.

С Кривокапичем солидарен Андрия Мандич - один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта", входящего в коалицию "За будущее Черногории". "Власть, которая осталась без поддержки народа, пытается придумать какой-то новый переворот, чтобы и далее остаться во власти. Не сомневаюсь, что в центрах принятия решений размышляют, а может, и планируют то, что произошло здесь четыре года назад, чтобы обвинить в перевороте оппозицию. Но поддержка оппозиции в Черногории за эти годы стала убедительнее, поэтому нам важен мир и определение победителя демократическими процедурами", - заявил Мандич ТАСС.

"После смены власти в Черногории улучшение отношений с Россией станет одним из основных и абсолютно нормальных решений черногорской власти. Не сомневаюсь, что и другая сторона будет заинтересована в сотрудничестве с теми, кто не действует против интересов России", - заключил политик.

Еще один лидер оппозиции Милан Кнежевич пояснил, что власть в последние дни устами премьера, спецпрокурора и главы полиции пытается максимально запугать общественность новым "госпереворотом". "Единственное, в отсутствии русских роль организаторов "путча" уготована духовенству Сербской православной церкви и Сербии. Их цель - снизить явку и напугать граждан, потому что очевидно, что на предстоящих выборах власть потерпит серьезное поражение", - заявил оппозиционер. По словам Кнежевича, большую роль в предстоящем волеизъявлении сыграет ситуация вокруг церкви, в результате чего многие сторонники правящей партии из числа верующих проголосуют за оппозицию.

"Победа на выборах означает улучшение жизни граждан, искренние отношения с международным сообществом, укрепление нашей европейской перспективы, но также и улучшение отношений с Сербией и Россией. Испорченные отношения с РФ представляют не только исторический позор для нас, но и наносят значительный экономический ущерб, потому что с момента провозглашения независимости Черногория жила за счет российских инвестиций и российских туристов", - отметил Кнежевич.

Позиция церкви

Духовный лидер страны, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, чей авторитет в республике практически непререкаем, заявил, что пойдет голосовать впервые за 82 года своей жизни и призывает к этому своих сограждан. Митрополит призвал верующих активно принимать участие в народном волеизъявлении и "голосовать по совести", за "человеческое достоинство, а не за тех, кто строит будущее Черногории на ложной идеологии, безбожной и антирелигиозной".

В свою очередь епископ Иоанникий, возглавляющий Будимлянско-Никшичскую епархию Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, призвал граждан страны "не бояться" и "голосовать за свободу".

"Дорогие братья и сестры, граждане Черногории, выйдем все на предстоящие парламентские выборы, проголосуем за людей, храбро противостоявших беззаконию, которое власть Черногории лицемерно назвала законом о свободе вероисповедания. Выйдем гордо и храбро, как на литию, и избирательными бюллетенями поменяем во власти тех, кто ударил по святыням, православию, памяти, чести и репутации Черногории. Не бойтесь, пусть боятся те, кто ударил по Богу и его церкви, свободно голосуйте за свободу. Не отдадим святыни!" - призвал Иоанникий.

Мнение эксперта

Как заявил ТАСС черногорский эксперт Игор Дамьянович, исход выборов в стране предсказать чрезвычайно трудно. По его мнению, в случае честных выборов Джуканович не набрал бы и 40% голосов, однако в населенных албанцами приграничных районах на юге страны в списки внесено огромное число "избирателей-фантомов", что может оказать влияние на весь избирательный процесс.

"На предстоящих выборах большое значение будут иметь "избиратели-фантомы", то есть избиратели, многократно внесенные в списки. Еще одним иллюстративным моментом является то, что города на границе с Албанией имеют в среднем на 20% больше избирателей, чем совершеннолетних граждан, порой этот показатель доходит до 50%. Если учесть, что в странах ЕС процент избирателей составляет 70-75% от всего населения, то в Черногории этот показатель составляет 85% (540 тыс. избирателей на 620 тыс. человек населения). Включая несовершеннолетних и не имеющих права голоса, число несуществующих избирателей в избирательных списках достигает 19-20%. Таким образом, возможно, каждый пятый избиратель в списках является спорным", - пояснил Дамьянович.

"Голоса из районов вдоль границы с непризнанным Косовом и с Албанией невозможно оценить, их численность станет главным источником неопределенности на предстоящих выборах, без этих голосов Джуканович был бы разбит наголову. Тем не менее недовольство граждан настолько велико, что оно может привести к смене режима. В то же время стремление режима удержать власть любой ценой может привести к серьезным последствиям", - заключил эксперт.