Вопрос о передаче властям Висконсина стрелявшего на протестах в США решится через месяц

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Суд в США перенес на месяц слушания по вопросу передачи властям штата Висконсин 17-летнего обвиняемого в убийстве двух человек в результате стрельбы на протестах в городе Кеноша. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (АР).

По его данным, судья в округе Лейк (штат Иллинойс) перенес на 25 сентября дату слушаний по вопросу отправки в Висконсин Кайла Риттенхауса, задержанного ранее на территории Иллинойса. На этом, по информации АР, настаивал его адвокат. Сам Риттенхаус не присутствовал на заседании суда. Ранее подростку, бежавшему на территорию Иллинойса, были предъявлены обвинения в умышленном убийстве двух человек и в попытке убийства третьего.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Риттенхаус во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек и ранил третьего, который попытался помешать ему и обезоружить. Риттенхаус, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров.

В мае убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.