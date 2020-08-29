Профсоюз выступил в защиту ранившего афроамериканца в Кеноше полицейского

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Афроамериканец Джейкоб Блейк, который был ранен при задержании 23 августа в Кеноше (штат Висконсин), имел при себе нож и активно сопротивлялся стражам порядка. Об этом говорится в опубликованном в пятницу профсоюзом работников полиции города заявлении в поддержку правоохранителей.

В документе подчеркивается, что представленная в американских СМИ информация о произошедшем является неполной, а адвокаты Блейка выступают с заведомо ложными утверждениями. Как отметили в профсоюзе, стражи порядка прибыли на место после поступившего сообщения о том, что Блейк пытается украсть чужие ключи от автомобиля и саму машину. Полицейские были осведомлены о том, что афроамериканец ранее был объявлен в розыск в связи с тем, что его обвиняли в насильственных действиях сексуального характера.

По данным профессионального объединения, Блейк не реагировал на требования сотрудников полиции. Он имел при себе нож, отказывался бросить его на землю и активно сопротивлялся задержанию. Афроамериканец применил захват в отношении одного из блюстителей закона. Стражи порядка дважды использовали против Блейка электрошокеры, но он не прекратил сопротивляться.

В заявлении подчеркивается, что версия, согласно которой Блейк пытался разнять двух поссорившихся женщин, не соответствует действительности. Ранее многие СМИ сообщали, что афроамериканец пытался сесть в свой автомобиль перед тем, как в него несколько раз выстрелил полицейский. В профсоюзе подчеркнули, что данная машина не принадлежала Блейку.

При задержании один из стражей порядка несколько раз выстрелил Блейку в спину. Его парализовало ниже пояса. После ранения афроамериканца в Кеноше начались массовые протесты и беспорядки. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на среду 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.