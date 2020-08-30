Черногорский политолог заявил, что власти блокируют оппозиционные порталы

БЕЛГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Власти Черногории заблокировали основные оппозиционные порталы в стране и запрещают публиковать данные о явке, которая является рекордной. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в воскресенье черногорский политолог Владислав Дайкович.

"Государственная избирательная комиссия утром давала данные о явке каждый час, теперь вот уже три часа ГИК не публикует данных о явке. Все крупные оппозиционные порталы блокируются уже несколько часов, прежде всего In4s, портал Borba, один из самых читаемых порталов Vijesti. Все это делается потому, что президент Мило Джуканович пытается ограничить получение информации народом", - заявил политолог, отметив, что его страница в соцсети, собирающая десятки тысяч пользователей, также была заблокирована.

Тем временем проевропейский наблюдательный Центр демократического перехода (CDT) сообщил, что к 16:00 (17:00 мск) средняя явка по стране составила 65,1%, что на 9 п. п. выше, чем на парламентских выборах 2016 года. Граждане в соцсетях публикуют фото огромных очередей у избирательных участков в Подгорице и других городах страны.

Выборы являются одиннадцатыми по счету с момента введения многопартийной системы в стране. Черногория является парламентской республикой, в которой законодательным органом является однопалатный парламент (Скупщина), состоящий из 81 депутата. Помимо законотворчества, в его полномочия входит принятие конституции. Парламент также утверждает и освобождает от должности премьер-министра и членов правительства, председателя Верховного и Конституционного судов, генпрокурора, принимает бюджет.

Депутаты избираются на четыре года прямым тайным голосованием по системе пропорционального представительства (закрытые списки). Чтобы пройти в парламент, партиям и коалициям необходимо преодолеть трехпроцентный барьер. Для политических объединений, представляющих национальные меньшинства, действует дополнительное правило: если ни одно из них не преодолевает барьер в 3%, то он снижается до 0,7%.