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Комендантский час из-за беспорядков в Кеноше продлили до 1 сентября

Полиция рекомендовала гражданам не покидать дом с 19:00 до 07:00

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Комендантский час в американском городе Кеноша (штат Висконсин) и одноименном округе, где продолжаются волнения после ранения полицейским афроамериканца Джейкоба Блейка, продлен до 1 сентября. Об этом сообщила в воскресенье полиция на своей странице в Twitter.

"Комендантский час снова объявлен в округе Кеноша в ночь с воскресенья, 30 августа, на понедельник, 31 августа, и в ночь на вторник, 1 сентября. Комендантский час будет действовать с 19:00 до 07:00. Населению ради собственной безопасности не следует выходить наружу в это время", - уточнили правоохранительные органы.

При задержании один из стражей порядка несколько раз выстрелил Блейку в спину. Его парализовало ниже пояса. После ранения афроамериканца в Кеноше начались массовые протесты и беспорядки. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на 26 августа 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков застрелил двух человек. Он, по сведениям местного издания Milwaukee Journal Sentinel, мог входить в группу добровольцев, которые пытались защитить имущество от мародеров. Риттенхаус задержан.

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