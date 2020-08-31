Губернатор Висконсина призвал Трампа отказаться от поездки в Кеношу

ТАСС, 31 августа. Губернатор американского штата Висконсин Тони Эверс в воскресенье обратился с официальным письмом к президенту США Дональду Трампу, настоятельно рекомендуя ему отказаться от поездки в город Кеноша, так как его приезд помешает урегулировать ситуацию с беспорядками. Текст письма приводит портал Axios.

"Насколько я понимаю, вчера вечером (29 августа - прим. ТАСС) вы заявили, что намерены посетить Кеношу, и, согласно сообщениям пула [Белого дома], вы собираетесь сделать это во вторник. Сегодня я пишу, чтобы почтительно попросить вас раз передумать", - говорится в обращении Эверса к Трампу.

"Я и другие лидеры сообществ, с которыми удалось связаться, обеспокоены тем, что будет значить для Кеноши и нашего штата ваш приезд. Я боюсь, что ваше присутствие лишь замедлит наши усилия по преодолению разногласий и помешает двигаться вперед", - отметил губернатор.

Эверс добавил, что для приезда главы Белого дома потребуются ресурсы, которые сейчас необходимы местному сообществу для восстановления.

Массовые беспорядки начались в Кеноше, после того как 23 августа полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Для прекращения беспорядков Тони Эверс в среду принял решение направить 500 солдат Национальной гвардии в Кеношу. Позже также стало известно, что комендантский час в городе продлен до 1 сентября.