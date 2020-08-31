Южная Осетия с 15 сентября откроет границу с Россией

ЦХИНВАЛ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Южной Осетии с 15 сентября снимают запрет на пересечение границы с Россией, введенный с начала апреля из-за пандемии коронавируса, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства республики

"Постановлением правительства Республики Южная Осетия (РЮО) предлагается снять ранее установленные ограничительные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в сопредельных с РЮО государствах. Предполагается возможным возобновление беспрепятственного пересечения югоосетинской государственной границы и снятие иных ограничительных мероприятий с 15 сентября", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова ТАСС ранее сообщили, что Южная Осетия планирует открыть границу с Россией 15 сентября.

В Южной Осетии с начала апреля действует запрет на пересечение границы с РФ, в конце июля он был продлен до 31 августа. При этом граждане республики, оставшиеся за границей, могли вернуться на родину после обращения в югоосетинское консульство в Северной Осетии, после возвращения они проходили обязательный двухнедельный карантин. Исключение сделано для грузового автотранспорта, поставляющего в республику продовольственные товары, медикаменты и стройматериалы: для него установлен особый график пересечения границы. С 1 августа власти республики отменили обязательный двухнедельный карантин для своих граждан, возвращающихся из РФ, и работающих в республике россиян, если у них есть справка о наличии антител к коронавирусу.