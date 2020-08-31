Адвокаты Пулатова планируют в ближайшее время встретиться с ним в России

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 31 августа. /ТАСС/. Адвокаты россиянина Олега Пулатова, проходящего в качестве обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году, уже забронировали рейс и планируют в ближайшее время встретиться с ним в России. Об этом заявила представитель его защиты Сабине тен Дуссхате.

"Мы совсем недавно смогли забронировать рейс. Если он [самолет] полетит, то мы скоро отправимся в РФ, надеемся, что это будет скоро и это будет успешно", - заявила она на открытии очередной серии слушаний в пятницу. Она добавила, что по соображениям адвокатской тайны не будет публично называть дату поездки.

По словам тен Дуссахте, представители защиты Пулатова несколько раз пытались вылететь в Россию, последняя попытка планировалась на прошлой неделе. Участники поездки сдали анализ на коронавирус, получили отрицательный результат, однако в последний момент рейс отменили. Попытки найти обходные маршруты через другие страны также не увенчались успехом в виду постоянных изменений графика полетов. "Еще несколько месяцев назад ситуация выглядела совсем иначе, сейчас же в небе появились самолеты", - пояснила она.

Первое слушание в рамках процесса по делу о крушении рейса MH17 на Украине в 2014 году открылось в понедельник в Нидерландах. На заседании присутствуют родственники жертв авиакатастрофы, в ходе слушаний планируется обсуждение их запросов на компенсации. Кроме того, суд рассчитывает заслушать защиту относительно требований дополнительного расследования.