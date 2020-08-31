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Кризис в Белоруссии

ФРГ приостанавливает участие в германо-белорусской стратегической консультативной группе

ФРГ приостанавливает участие в германо-белорусской стратегической консультативной группе - МИД ФРГ.

Теги
БелоруссияГерманияКризис в Белоруссии
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
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