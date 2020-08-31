"Слуга народа" утвердила кандидатов в мэры крупных городов Украины

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" утвердила cвоих кандидатов в мэры крупных украинских городов, выборы которых состоятся 25 октября. Это решение было озвучено в понедельник на съезде партии, который состоялся на крыше киевского бизнес-центра "Парковый".

В частности, на должность мэра Киева будет баллотироваться депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, а мэра Одессы - юморист, телеведущий и актер театра Олег Филимонов. Губернатор Винницкой области Сергей Борзов выдвинут на должность мэра Винницы, а главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко - в мэры Днепра (ранее Днепропетровск). Губернатор Харьковской области будет бороться за кресло мэра в Харькове, а ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов - за пост мэра Херсона. В мэры Кропивницкого (ранее Кировоград) идет банкир Ольга Ковалева-Алокили, Николаева - глава общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская. Кандидатом в мэры Тернополя съезд поддержал сценариста Виктора Гевко, Львова - врача, депутата Львовского городского совета Тараса Кльофу, а родного города президента Владимира Зеленского Кривого Рога - генерального директора предприятия по производству железорудного сырья Дмитрия Шевчика.

Естественно, главные события во время местных выборов будут разворачиваться в борьбе за кресло мэра Киева. По прогнозам политологов, основным конкурентом действующему мэру Киева Виталию Кличко является кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Я думаю, что женщины, которые будут баллотироваться на должности руководителей городов областного значения, в том числе и Киева, будут иметь более социально ориентированные программы, они будут больше ориентированы на людей, нуждающихся в опеке и заботе именно городской власти и главы городской власти", - сказала она на съезде.