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Политический кризис в Венесуэле

Президент Венесуэлы помиловал более 100 оппозиционеров

В списке значатся в том числе депутаты Фредди Гевара и Хенри Рамос Аллуп

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о помиловании более 100 оппозиционных политиков. Об этом сообщил в понедельник министр связи и информации Хорхе Родригес.

"Первый пункт указа гласит: "Предоставить президентское помилование следующим лицам <...>", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television. В списке значатся в том числе оппозиционные депутаты Фредди Гевара и Хенри Рамос Аллуп, которые, хотя и находятся под следствием, не были признаны виновными во вменяемых им преступлениях.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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