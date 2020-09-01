Белорусскому оппозиционеру Северинцу продлили срок содержания под стражей

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Обвинение в участии в массовых беспорядках предъявлено белорусскому оппозиционеру Павлу Северинцу, следствие продлило ему срок содержания под стражей на 2 месяца. Об этом сообщила супруга политика Ольга Северинец во вторник на своей странице в Facebook.

"Предъявили обвинение и задерживают еще на 2 месяца. Статья [Уголовного кодекса] 293 ч. 2 - участие в массовых беспорядках", - отметила Северинец.

По ее словам, Павел передал всем: "Восхищаюсь мужеством, мудростью и выдержкой белорусского народа".

Северинец был задержан в начале июня за участие в несанкционированных акциях, ему несколько раз продлевали административный арест. 20 августа в отношении политика было возбуждено дело по статье "Массовые беспорядки". Ранее следствие продлило срок содержания под стражей оппозиционеру Николаю Статкевичу, который также обвиняется в массовых беспорядках.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% голосов заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.