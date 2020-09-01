Премьер Польши считает, что Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил ответственность за начало Второй мировой войны на нацистскую Германию и Советский союз. Об этом он заявил во вторник, выступая с речью в городе Велюнь на мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу.

"Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что ее развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные", - утверждал польский премьер.

Город Велюнь до войны насчитывал около 16 тыс. жителей и находился в 21 км от границы с Германией. Ранним утром 1 сентября немецкие самолеты сбросили на город 380 бомб общим весом 46 тонн. Первой целью атаки стала городская больница. Учитывая, что в момент нападения в Велюни не было никаких подразделений Войска Польского или систем противовоздушной обороны, польские историки называют эту бомбардировку актом террора, направленным против гражданского населения республики.

В опубликованной в июне статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" президент России Владимир Путин, говоря об обстоятельствах вторжения немецких войск в Польшу, отметил, что произошедшее целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо-франко-советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров.

Упомянул он и о прямом предательстве со стороны Франции и Англии своих обязательств перед Польшей. В статье Путин напоминает о том, что после нападения на Польшу Берлин настойчиво предлагал СССР присоединиться к военным действиям, однако эти предложения Москва проигнорировала.

Лишь когда стало окончательно ясно, что Великобритания и Франция не стремятся помогать своему союзнику, а вермахт способен быстро оккупировать всю Польшу и выйти фактически на подступы к Минску, было принято решение ввести утром 17 сентября войсковые соединения Красной армии в так называемые Восточные Кресы. Сейчас это - части территории Белоруссии, Украины и Литвы. В противном случае риски для СССР возросли бы многократно, поскольку, как указал Путин, старая советско-польская граница проходила всего в нескольких десятках километров от Минска. И неизбежная война с нацистами началась бы для страны с крайне невыгодных стратегических позиций, подчеркнул российский лидер.