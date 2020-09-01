В ЕК призвали Венгрию отменить решение о закрытии границ

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Венгрии должны отменить решение о закрытии границ страны в связи с коронавирусом, так как оно нарушает целостность Шенгенской зоны. Об этом заявила во вторник еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Сегодня (еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права - прим. ТАСС) Дидье Рейндерс и я направляем письмо венгерскому правительству, напоминая о важности целостности Шенгенской зоны и применения пограничных мер недискриминационным образом ко всем гражданам и резидентам ЕС. Любые меры, которые не соответствуют этим основополагающим принципам законодательства ЕС, конечно же, должны быть немедленно отменены", - заявила она.

По ее словам, Еврокомиссия в ближайшее время свяжется с венгерскими коллегами, чтобы запросить дополнительную информацию относительно решения о закрытии границ.

Правительство Венгрии решило с 1 сентября возобновить меры по охране границ для борьбы с распространением коронавируса. С этого дня иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Венгрии без обоснованной причины. Исключения будут действовать для отдельных групп иностранцев. Граждане Венгрии после возвращения должны будут самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока они не предоставят два отрицательных теста на коронавирус.

Страны-члены ЕС по рекомендации Еврокомиссии закрыли внутренние границы в марте из-за пандемии коронавируса, однако вновь открыли их после 15 июня. С тех пор Еврокомиссия решительно выступает против закрытия внутренних границ.