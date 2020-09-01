Саймон Кейс возглавил британскую госслужбу

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил 41-летнего Саймона Кейса на должность секретаря кабинета министров и главы государственной гражданской службой, в которой заняты 400 тыс. человек. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении премьера.

"Годы, проведенные им [Кейсом] в самом сердце правительства, и работа при королевском дворе сделали его человеком, идеально подходящим для этой должности", - отметил Джонсон, комментируя назначение.

За свою карьеру Кейс, который теперь стал самым высокопоставленным государственным служащим в стране, занимал ряд постов в британских министерствах и в канцелярии премьер-министра, а также был личным секретарем принца Уильяма, занимающего вторую строчку в очереди престолонаследия.

На этой должности он сменит советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности и секретаря кабмина Марка Седвилла, который подал в отставку в июле 2020 года. Как писали тогда британские газеты, этот шаг позволит премьеру, представляющему Консервативную партию, установить более жесткий контроль над государственной гражданской службой. В отличие от министров, которые принадлежат к партии, победившей на парламентских выборах, гражданские служащие не лишаются своих постов, когда к власти приходит другая политическая сила.

Две должности, которые занимал Седвилл, были отданы разным людям. Так, гражданскую службу возглавил Кейс, а советником премьера по национальной безопасности стал Дэвид Фрост, являющийся представителем Бориса Джонсона на переговорах с ЕС.