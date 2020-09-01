Премьер Белоруссии опроверг заявления оппозиции о забастовках на предприятиях

"Кто хочет работать, тот работает. Где люди заняты делом, времени на другое не остается", - цитирует Головченко агентство БелТА. Этим заявлением глава белорусского правительства опроверг информацию оппозиции о забастовках на заводах в поддержку акций протеста после выборов президента страны.

Головченко добавил, что информация о забастовках не больше, чем вбросы. "Она [информация] вбрасывается теми, кто хочет выдать желаемое за действительное", - сказал премьер-министр.

Сторонники оппозиции, в том числе студенты вузов, где начался учебный год, проводят во вторник акции протеста в Белоруссии. Ранее в телеграм-каналах белорусской оппозиции были опубликованы призывы выйти 1 сентября на всеобщую забастовку.