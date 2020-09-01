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Кризис в Белоруссии

Премьер Белоруссии опроверг заявления оппозиции о забастовках на предприятиях

Где люди заняты делом, времени на другое не остается, заявил Роман Головченко

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия республики работают в обычном режиме.

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"Кто хочет работать, тот работает. Где люди заняты делом, времени на другое не остается", - цитирует Головченко агентство БелТА. Этим заявлением глава белорусского правительства опроверг информацию оппозиции о забастовках на заводах в поддержку акций протеста после выборов президента страны.

Головченко добавил, что информация о забастовках не больше, чем вбросы. "Она [информация] вбрасывается теми, кто хочет выдать желаемое за действительное", - сказал премьер-министр.

Сторонники оппозиции, в том числе студенты вузов, где начался учебный год, проводят во вторник акции протеста в Белоруссии. Ранее в телеграм-каналах белорусской оппозиции были опубликованы призывы выйти 1 сентября на всеобщую забастовку.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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