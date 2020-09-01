ОМОН начал задерживать протестующих студентов у стадиона "Динамо" в Минске

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Бойцы ОМОНа начали задерживать студентов, вышедших во вторник на акцию протеста против результатов недавних президентских выборов, в центре Минска, возле стадиона "Динамо", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

На эту тему

Там собрались около 300 студентов, отколовшихся от основной группы митингующих. К ним подъехали микроавтобусы с бойцами ОМОНа, силовики начали задержания. Собравшиеся пытались отбить задержанных и заблокировали полицейскую машину. Часть этих людей ОМОН также задержал.

Студентов погрузили в микроавтобусы, силовых методов к ним не применялось.