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Кризис в Белоруссии

ОМОН начал задерживать протестующих студентов у стадиона "Динамо" в Минске

Собравшиеся пытались отбить задержанных и заблокировали полицейскую машину

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Бойцы ОМОНа начали задерживать студентов, вышедших во вторник на акцию протеста против результатов недавних президентских выборов, в центре Минска, возле стадиона "Динамо", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Там собрались около 300 студентов, отколовшихся от основной группы митингующих. К ним подъехали микроавтобусы с бойцами ОМОНа, силовики начали задержания. Собравшиеся пытались отбить задержанных и заблокировали полицейскую машину. Часть этих людей ОМОН также задержал.

Студентов погрузили в микроавтобусы, силовых методов к ним не применялось.

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