Выборы в органы местного самоуправления пройдут в Абхазии 1 ноября

СУХУМ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания своим указом назначил на 1 ноября выборы в органы местного самоуправления республики.

"В соответствии со статьей 5 закона Республики Абхазия "О выборах в органы местного самоуправления" назначить выборы в органы местного самоуправления республики на 1 ноября 2020 года", - говорится в указе президента, опубликованном на его официальном сайте во вторник.

Ранее сообщалось, что 6 февраля этого года парламент Абхазии продлил до осени полномочия местных органов власти, которые истекали 4 апреля. Такое решение было принято в связи с тем, что 22 марта в республике проходили внеочередные президентские выборы.

По закону, депутаты местных собраний избираются сроком на четыре года. Органы местного самоуправления утверждают местный бюджет, местные налоги и сборы, владеют, пользуются и распоряжаются муниципальной собственностью, дают согласие на назначение глав органов внутренних дел, образования, культуры, сельского хозяйства и иных должностных лиц, а также решают другие экономические, социальные и иные вопросы. Первые выборы в органы местного самоуправления в Абхазии состоялись в 1998 году.