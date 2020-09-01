Помпео вновь призвал власти Венесуэлы освободить задержанных руководителей Citgo

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник вновь призвал власти Венесуэлы освободить и обеспечить возвращение в Соединенные Штаты задержанных в 2017 году бывших сотрудников компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

В распространенном пресс-службой Госдепартамента заявлении Помпео подчеркнул, что прошло уже более тысячи дней с тех пор, как шесть представителей руководства Citgo "были заманены в Каракас для деловых встреч, а потом задержаны". "Хотя двое мужчин были переведены под домашний арест, и началось судебное разбирательство, что является позитивным развитием событий, четверо других остаются во все более опасных тюрьмах Венесуэлы, где коронавирус продолжает распространяться и угрожать их жизням", - говорится в заявлении.

"Власти США неоднократно призывали к безоговорочному освобождению шести сотрудников Citgo и их возвращению в США. Семьи этих шести американцев страдают. Для [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро пришло время отбросить политику в сторону и позволить этим семьям вновь воссоединиться", - подчеркнул Помпео.

Группа руководителей Citgo была задержана в Венесуэле по подозрению в коррупции в ноябре 2017 года. По словам генерального прокурора страны Тарека Вильяма Сааба, задержанные обратились за получением кредита в размере $4 млрд без разрешения исполнительной власти. Под стражу были взяты бывший президент Citgo Хосе Перейра и пятеро вице-президентов: Томеу Вадель, Алирио Самбрано, Хорхе Толедо, Густаво Карденас и Хосе Луис Самбрано. В декабре 2019 года они были отпущены под домашний арест, но спустя два месяца опять были взяты под стражу.

В конце июля Густаво Карденас и Хорхе Толедо вновь были отпущены из тюрьмы под домашний арест.

Citgo владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами (в штатах Иллинойс, Луизиана и Техас) и сетью заправок в США. После того как вашингтонская администрация признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, американские суды позволили назначенному оппозицией совету директоров взять под контроль Citgo, которая оценивается примерно в $8 млрд.