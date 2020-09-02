США на год продлили запрет на поездки своих граждан в КНДР

СЕУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, размещенном в Федеральном реестре США (сборнике официальных документов американского правительства), передает в среду агентство Yonhap.

В Госдепартаменте объяснили данное решение непосредственной угрозой для безопасности американцев в связи с высоким риском ареста и длительного содержания под стражей. Решение вступило в силу 1 сентября 2020 года и будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет может быть снят или продлен по решению госсекретаря США.

Впервые ограничение на въезд в КНДР с американскими паспортами без специального разрешения Госдепартамента было введено в сентябре 2017 года, с тех пор его действие продлевалось каждый год.

В январе 2016 года американский студент Отто Вомбиер во время туристической поездки в КНДР сорвал со стены северокорейской гостиницы политический плакат. Верховный суд КНДР приговорил студента к 15 годам заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. В 2017 году Вомбиер был освобожден властями КНДР "из гуманных соображений" и передан США в тяжелом состоянии. На родине у него диагностировали поражение отделов головного мозга и практически необратимое отмирание его тканей, вскоре он скончался.

Президент США Дональд Трамп в связи со смертью студента заявил, что за произошедшее несут ответственность власти КНДР. Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена предотвратить новые инциденты такого рода.