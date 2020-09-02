Помпео назвал продуктивными переговоры России и США по ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Американская администрация считает, что нынешние переговоры России и США о перспективах дальнейшего сокращения ядерных вооружений идут продуктивно. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

"Приведу вам пример - ядерные вооружения. Мы умоляли китайцев стать частью нашего стратегического диалога [с Россией по данной проблематике]. Мы сигнализировали, что это - сокращение угрозы, исходящей от самых опасных оружейных систем, - отвечает всем их стратегическим интересам, нашим (американским - прим. ТАСС) стратегическим интересам, стратегическим интересам [всего] мира", - сказал глава внешнеполитического ведомства США. "У нас (Соединенных Штатов - прим. ТАСС), - подчеркнул Помпео, - продуктивные переговоры с россиянами по этому [вопросу]".