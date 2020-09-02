Власти США одобрили продажу Испании 100 ракет средней дальности на $248 млн

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Испании 100 американских ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120C-7/8 AMRAAM, систему наведения, а также сопутствующее оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $248,5 млн. Об этом сообщило в понедельник Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Кроме того, как сообщило управление, Госдеп одобрил возможную продажу Франции четырех турбореактивных двигателей и сопутствующего оборудования к ним для военно-транспортных самолетов средней и большой дальности С-130 Hercules на $350 млн.

По мнению властей США, эти сделки соответствуют интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, "помогая улучшить безопасность" союзников по НАТО, которые являются "важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе".

Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.