В Сербии заявили, что от Вучича в Вашингтоне потребовали признания независимости Косова

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на переговорах Белграда и Приштины в Вашингтоне потребовали от президента Сербии Александара Вучича признать независимость самопровозглашенного Косова. Как сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, являющийся членом сербской делегации, на лидера республики "оказывается серьезное давление".

"Мы получили наихудший документ с момента начала переговоров с Приштиной. В нем было 16 пунктов, из которых десятый подразумевает двустороннее признание. От 20 присутствующих людей, не только албанцев, на каждое наше слово следует реакция, очень агрессивная, против нас. Экономических тем очень мало", - сообщил Мали журналистам в Вашингтоне, передает газета "Вечерне новости".

"Огромное давление, это для нас очень тяжелые темы. Президент Вучич борется, а выдержит ли - посмотрим. Мы будем бороться до конца, как сказал президент, сдача не вариант", - сообщил министр во время паузы в переговорах.

По словам Синиши Мали, сербская делегация собиралась разговаривать на экономические темы: "Это была наша платформа, и тут вы получаете пункт номер 10, который подразумевает обоюдное признание. Мы боремся за каждое предложение и слово, но некоторые вещи в документе неприемлемы - и точка!", - приводит слова министра агентство Tanjug.

Переговоры в Белом доме

Ранее Вучич сообщал, что испытывает страх перед встречей по вопросу непризнанного Косова в Вашингтоне, где, по утверждениям косоваров, от сербского лидера будут требовать подписать признание независимости сербского автономного края. В то же время он был настроен решительно отстаивать интересы Сербии.

Переговоры Белграда и Приштины в Вашингтоне несколько раз переносились. На запланированную на 27 июня отказался приехать президент Косова Хашим Тачи после обвинений Специальной прокуратуры по Косову в совершении военных преступлений, следом за ним от диалога в США отказался премьер Авдулах Хоти.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия и Китай, а также пять государств ЕС.