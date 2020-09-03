Белый дом отрицает давление на Минздрав США для быстрого одобрения вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Белый дом отрицает, что вашингтонская администрация оказывает давление на Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, входит в структуру Минздрава), чтобы добиться одобрения вакцины от нового коронавируса до ноябрьских выборов.

"Никто не оказывает давление на FDA <...> Это все невероятные теории, раскручиваемые [телекомпанией] CNN и другими", - заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

В свою очередь министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар в четверг в интервью телекомпании CBS выразил схожее мнение, заявив, что политика не будет определяющим фактором в процессе регистрации и последующем распространении вакцины от коронавируса.

"Я думаю, что это очень безответственно, когда люди пытаются политизировать вопрос создания вакцины для американского народа, - отметил Азар. - Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что эти решения [по поводу вакцины] будут основываться на научных стандартах и доказательствах".

Ранее в эфире телекомпании Си-эн-эн директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что перспектива появления вакцины США в октябре текущего года маловероятна.

Разработка вакцины

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал надежду на то, что вакцина от коронавируса может стать доступна в США до конца 2020 года. На прошлой неделе в интервью радиостанции WTAM (город Кливленд, штат Огайо) глава Белого дома заявил, что американская вакцина от нового коронавируса может быть готова ко дню всеобщих выборов в США, 3 ноября.

В свою очередь газета The New York Times сообщила, что некоторые американские специалисты опасаются, что американский лидер в свете регистрации вакцины от коронавируса в РФ будет добиваться одобрения в Соединенных Штатах аналогичного препарата, но без должных проверок. По мнению опрошенных изданием специалистов, Трамп может почувствовать необходимость "вступить в соперничество" и "спешно представить собственную вакцину до полного завершения ее испытаний".