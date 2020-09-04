СМИ: Япония может построить новые корабли для защиты от баллистических ракет

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии в качестве альтернативного варианта наземным комплексам Aegis Ashore рассматривает возможность постройки новых кораблей, которые будут специализироваться исключительно на обеспечении защиты от баллистических ракет. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei.

При этом на них может быть использовано оборудование на сумму порядка ¥180 млрд ($1,69 млрд), которое американская сторона должна поставить в рамках уже заключенного контракта по Aegis Ashore. В частности, речь идет о радаре SPY-7 производства корпорации Lockheed Martin, который в случае с реализации плана по строительству новых кораблей, будет, скорее всего, размещен на суше.

Правительство Японии также продолжает рассматривать вариант увеличения числа кораблей с системами Aegis или возможность строительства плавающих платформ с целью установки на них радара и элементов ПРО. Первый вариант достаточно дорогостоящий и требует дополнительного обучения и специалистов для несения службы на таких кораблях. Платформы в море в свою очередь решат проблему падения разгонного блока в неопределенном месте, однако они крайне уязвимы для торпедной атаки.

В любом из трех перечисленных планов возможно использование оборудования для Aegis Ashore. По мнению правительства, это поможет существенно сэкономить средства на укрепление ПРО.

В настоящее время Япония применяет двухуровневую систему противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

Япония намеревалась закупить у США два наземных комплекса Aegis Ashore, однако в итоге отказалась от этих планов. Главным аргументом такого решения стали данные, что при пуске ракет с существующих установок невозможно гарантировать падение их разгонных блоков строго в пределах военной базы или в море, что ставит под угрозу безопасность населения. Взамен власти страны осенью этого года должны выработать новую стратегию укрепления ПРО.