Правящая партия выиграла парламентские выборы на Ямайке

ГАВАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Представители правящей Лейбористской партии Ямайки одержали победу в большинстве избирательных округов на выборах депутатов Палаты представителей (нижняя палата) парламента страны. Соответствующие данные в четверг опубликовал ЦИК островного государства после подсчета 99% голосов.

По предварительным данным, указанная политическая сила получит 49 кресел из 63 и увеличит свое представительство в парламенте на 17 депутатов. Программа Лейбористской партии Ямайки предлагает выделение около $100 млн на поддержку сельского хозяйства и малого бизнеса, а также снижение безработицы и реформу ЦБ страны.

Оппозиционная Народная национальная партия завоевала 14 мест в Палате представителей.

В списки избирателей были внесены порядка 1,9 млн человек. Волеизъявление проходило с соблюдением рекомендованных Минздравом страны мер безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.