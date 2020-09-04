Опрос: президенту Украины не доверяют 49% граждан

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжает падать, ему не доверяют уже 49% граждан, снижается и общий уровень доверия к власти. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива ".

"Наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019 года недоверие кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020 года не доверяли 72%; Верховной раде - 54% и 75% соответственно. Уровень недоверия президенту в декабре 2019 года и в июле 2020 года составил 31% и 49% соответственно, падение на 18% за указанный период", - отмечается в исследовании, опубликованном в пятницу. В целом государственному аппарату не доверяют 78% украинцев.

"То обстоятельство, что лидером недоверия является государственный аппарат в целом, свидетельствует о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что приводит негативную оценку гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан", - говорится в материалах исследования.

По данным социологов, чаще всего граждане Украины выражают доверие Вооруженным силам и добровольческим батальонам, церкви, волонтерским организациям, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, пограничной службе, а также украинским медиа. Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие. Кроме того, данные исследования отмечают высокий уровень недоверия к судебной системе в целом - 77,5%.

Опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В свою очередь, по данным социологической компании "Социс", рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. И с марта в целом снизился почти на 15%, в случае проведения выборов в ближайшее время его готовы поддержать лишь 25,6% населения страны. Вторую позицию в рейтинге занял бывший глава государства Петр Порошенко, его поддержали бы 14,7% населения.