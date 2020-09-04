Помпео считает, что РФ и Китай в создании вакцин от COVID-19 преследуют политические цели

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Россия и Китай при разработке вакцин от коронавируса нового типа преследуют политические цели. Об этом он заявил в пятницу в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Шефа американской дипломатии спросили, можно ли доверять заявлениям властей РФ и КНР об успешной разработке вакцин от коронавируса. По мнению Помпео, в таких вопросах США лучше руководствоваться принципом "не доверять, а проверять". "Мое доверие к ВОЗ находится на уровне, близком к нулю, в плане ее способности действовать научным путем, а не политическим. Россияне и китайцы спешат вывести свои вакцины на рынок в попытке совершить прорыв не в медицине и не в эпидемиологии, а в политике и дипломатии. Это не отвечает высшим интересам мира", - подчеркнул он.

"Если применить вакцину, которая не работает, то можно вызвать дальнейшее усугубление ситуации и смерть людей", - сказал госсекретарь.

Разработка вакцины

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно выражал надежду на то, что вакцина от коронавируса может стать доступна в США до конца этого года. На прошлой неделе в интервью радиостанции WTAM (город Кливленд, штат Огайо) глава Белого дома заявил, что американская вакцина от нового коронавируса может быть готова ко дню всеобщих выборов в США 3 ноября.

В свою очередь газета The New York Times сообщила, что некоторые американские специалисты опасаются, что американский лидер в свете регистрации вакцины от коронавируса в РФ будет добиваться одобрения в Соединенных Штатах аналогичного препарата, но без должных проверок. По мнению опрошенных изданием специалистов, Трамп может почувствовать необходимость "вступить в соперничество" и "спешно представить собственную вакцину до полного завершения ее испытаний".

В среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин объявила на брифинге, что китайские фармацевтические компании разработали девять вакцин от коронавируса, которые находятся на стадии клинических испытаний и в ближайшее время будут доступны всем странам.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.