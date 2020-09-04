Трамп заявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений

ТАСС, 4 сентября. Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений. Об этом сообщил на своей странице в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации [отношений в сфере] экономики. Еще одно историческое соглашение, достигнутое президентом, для того чтобы сделать мир более спокойным и процветающим местом", - написал Дир.

Президент Сербии Александар Вучич и премьер непризнанного Косова Авдулах Хоти находятся в Вашингтоне, где проводят переговоры.