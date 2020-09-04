Вице-премьер Болгарии едет в Москву, чтобы обсудить восстановление двустороннего туризма

СОФИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер и министр туризма Марияна Николова на предстоящей неделе посетит Международную туристическую выставку в Москве, где с российскими официальными лицами обсудит вопрос восстановления туристических поездок. Об этом Николова в пятницу сообщила на встрече с представителями туристического сектора в городе Бяла на Черноморье.

"Ключевым для развитие туризма в регионе является упрощение условий для поездок из России [в условия пандемии]. Продолжаем разговоры на дипломатическом уровне, также мне предстоит личное посещение России, во время которого будут обсуждаться вопросы восстановления поездок", - сказала Николова.

Представители туристического сектора во время встречи подчеркнули, что российский туристический рынок является приоритетным направлением для Болгарии и необходимо приложить усилия, чтобы он полностью восстановился.

Как сообщил ТАСС посол России в Болгарии Анатолий Макаров, вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова планирует посетить Международную выставку "Отдых", которая будет проводиться в Москве с 7 по 10 сентября, а во время поездки запланированы ее встречи с российскими официальными лицами.

"Визит вице-премьера Марияны Николовой в Москву состоится на следующей неделе, его окончательная программа находится на согласовании и предусматривает ряд встреч на правительственном уровне. Более точно о предстоящих переговорах с российскими официальными лицами мы сможем сообщить позднее", - сообщил Макаров.

На данный момент из-за пандемии коронавируса авиасообщение между Болгарией и Россией временно приостановлено, туристических поездок нет.