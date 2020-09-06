В Мали отменили комендантский час и объявили трехдневный траур

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Военные, захватившие власть в Мали, отменили 6 сентября комендантский час, который действовал в стране с 18 августа. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье Национальным комитетом спасения народа (НКСН) коммюнике.

"Мы заверяем население, что обычные меры безопасности будут усилены на всей территории страны", - цитирует документ малийская газета Le Journal du Mali. Комендантский час с 21:00 до 05:00 был введен военными в первые часы путча.

Одновременно с 6 сентября в Мали объявлен общенациональный трехдневный траур по 10 военнослужащим, погибшим в ночь на 4 сентября в округе Гире в центральной части страны недалеко от границы с Мавританией. Они были атакованы из засады исламистами. В данном районе Мали действуют отряды террористической группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), которая была образована весной 2017 года и имеет тесные связи с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).

В Мали 18 августа произошел военный переворот, который начался с мятежа на военной базе Кати близ столицы страны Бамако. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа. Под давлением президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. Глава НКСН полковник Ассими Гоита был назначен путчистами "главой государства". Соответствующий "основополагающий акт" был опубликован 27 августа в "Официальном вестнике" Мали.