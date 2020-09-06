СМИ: в столице Черногории через неделю после выборов прошла массовая патриотическая акция

БЕЛГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Массовая уличная акция с патриотическими лозунгами прошла в воскресенье вечером в столице Черногории Подгорице. Прямую трансляцию вел в воскресенье портал Vijesti. Митинг проводился ровно через неделю после выборов, на которых, согласно предварительным итогам, правящая партия бессменного президента страны Мило Джукановича потерпела поражение.

Организаторы акции неизвестны, однако на протяжении последней недели проигравшая на парламентских выборах Демократическая партия социалистов (ДПС) Черногории активно призывала граждан принять участие в манифестации. Люди с национальными флагами Черногории и в футболках с государственной символикой собрались около 19 часов по местному времени (20:00 мск) на площади Независимости черногорской столицы. К собравшимся обратились активисты, призвавшие "не отдавать государство" и "бороться за секулярную, многонациональную и независимую Черногорию". Митингующие скандировали лозунги "Вива Черногория!" и "Это не Сербия!"

Участие в акции приняли представители многих городов, которые прибыли в столицу на автобусах и автомобилях. Местные порталы весь день публиковали кадры, запечатлевшие движение колонн с национальными флагами в сторону Подгорицы.

Точная численность участников акции неизвестна. Порталы, подконтрольные президенту страны и лидеру ДПС Мило Джукановичу, сообщают "о многих тысячах участников". Управление полиции заявило, что на митинг пришли около 50 тыс. человек. В то же время все участники акции свободно поместились на площадке площадью в один гектар.

Манифестация продолжалась около полутора часов, после чего участники акции покинули площадь под музыку черногорских исполнителей.

Ранее представители оппозиции Черногории, победившей на выборах, предупреждали своих сторонников "о возможных провокациях" в ходе акции и после нее. Они призывали своих сторонников "перетерпеть последнюю агонию правящего режима".

Результаты выборов

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа при рекордной явке в 75,9%. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, не набрала достаточно голосов для формирования кабинета министров.

По данным ЦИК, партия Джукановича набрала 35,06% голосов, оппозиционный блок "За будущее Черногории" - 32,55%, блок "Мир - наша нация" - 12,53%, блок "Черное на белое" - 5,53%, партия "Социал-демократы Черногории" - 4,1%, Бошняцкая партия Черногории - 3,98%, Социал-демократическая партия Черногории - 3,14%.

По предварительным данным, блок Демократической партии социалистов Черногории получает 30 мест в парламенте, блок "За будущее Черногории" - 27 мест, блок "Мир - наша нация" - 10 мест, блок "Черное на белое" - 4 места. Как заявил ТАСС лидер крупнейшего оппозиционного блока "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич, оппозиция намерена совместно сформировать кабинет.

Джуканович заявил, что он и его партия согласны с результатами парламентских выборов и переходят в оппозицию.