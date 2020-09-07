Оппозиция Белоруссии предупредила Европарламент о возможности "массового кровопролития"

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, член так называемого Координационного совета оппозиции, заявил на слушаниях в Европарламенте в понедельник об угрозе "массового кровопролития" и "гибели сотен и тысяч людей" в день инаугурации президента Белоруссии.

"Что касается инаугурации, что будет [в этот день], трудно сказать. Протестный потенциал сохраняется. Рано или поздно, в любой момент может произойти непоправимое, когда массово прольется кровь, когда погибнут от рук силовых структур сотни и тысячи людей. Это будет в том числе и цена бездействия со стороны тех, кто сегодня мог бы активно включиться, чтобы предотвратить эту трагедию, а она, совершенно очевидно, может случиться в том числе и в день инаугурации. И тогда этот разговор будет вестись в том числе и в Европарламенте совсем другим тоном и совсем с другими выводами", - заявил Ярошук в понедельник по видеосвязи на заседании подкомитета Европарламента по правам человека в Брюсселе.

Дата инаугурации президента в Белоруссии пока не назначена. Согласно заявлению Центральной избирательной комиссии (ЦИК) инаугурация должна состояться в течение 2 месяцев после выборов, которые прошли 9 августа.